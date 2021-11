Thế giới bóng đá điên đảo qua tiết lộ động trời của Romain Molina

Romain Molina là ai mà gây choáng váng bởi những tư liệu khổng lồ về những bê bối và mặt tối của bóng đá?

‘Ma xó” Romain Molina

Molina là một nhà báo điều tra người Pháp, năm nay 30 tuổi, chuyên về bóng đá, sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng hiện sống ở vùng Andalusia thuộc Tây Ban Nha, cộng tác cho nhiều tờ báo như: New York Times, The Guardian, BBC… Nhiều bài báo điều tra của Molina trong quá khứ gây tiếng vang lớn và nhiều nhân vật “tai to mặt lớn” của thế giới bóng đã đã bị phanh phui, kết án.

Nhà báo Romain Molina.

Molina cũng cộng tác với MSN Canada, The Guardian, The Telegraph, Yahoo Sport UK và Irish Times và là tác giả 6 cuốn sách liên quan đến bóng đá. Anh thích và cộng tác nhiều nhất với tờ The Guardian của Anh cùng đồng nghiệp Ed Aarons.

Trên The Guardian, hồ sơ công việc được xuất bản của cây viết này chứa đầy những câu chuyện liên quan đến các hoạt động sai trái trong bóng đá. Gần nhất, Molina gây tiếng vang với bài viết như: "FIFA bị chỉ trích về việc xử lý trường hợp quấy rối tình dục ở Mông Cổ" và "Cuộc điều tra về hiếp dâm của FIFA với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Haiti vẫn có hồi kết sau 13 tháng”. Tài khoản của Molina trên Instagram và YouTube luôn có hơn 100.000 người theo dõi.

Gần đây, các cuộc trò chuyện trên Twitter Space (một dạng phòng trò chuyện trực tuyến) của anh luôn đông không kém các sân vận động. Có thời điểm lượt người tham gia lên đến hơn 60.000. Trong số này, có nhiều cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhân vật nổi tiếng như Dimitry Payet, Bryan Mbeumo của Brentford, Sofiane Boufal, Sofiane Diop của Monaco, ông chủ Said Chabane của CLB Angers ở Pháp,… và cả tài khoản chính thức của CLB Marseille.