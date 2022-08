Thế giới bất ổn, sắc đỏ bao trùm chứng khoán Việt

Trước đó, Fed đã có 4 đợt tăng lãi suất kể từ đầu năm, với tổng cộng 225 điểm phần trăm, đưa lãi suất cơ bản từ mức thấp kỷ lục 0-0,25% lên 2,25%-2,5%. Trong cuộc họp tháng 9 tới, Fed có khả năng sẽ tăng tiếp 50-75 điểm phần trăm tùy theo diễn biến kinh tế vĩ mô.

Chờ tín hiệu chính sách

Với Việt Nam, nền tảng vĩ mô ổn định hơn và Chính phủ Việt Nam có nhiều dư địa chính sách hơn để chống lại tác động tiêu cực từ thị trường tài chính, tiền tệ và hàng hóa thế giới. Cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa nâng lãi suất cơ bản.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 chỉ tăng nhẹ 0,005% so với tháng trước do giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và bước sang năm học mới 2022-2023, học phí giáo dục tại một số địa phương tăng trở lại. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2022 tăng 3,6% so với tháng 12/2021 và tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước.

VN-Index quay đầu giảm sau nhiều tuần hồi phục.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng có thể sẽ bàn tới việc giảm thuế thuế tiêu thụ đặc biệt và thếu VAT của xăng dầu. Nếu thuế giảm sẽ tác động mạnh tới lạm phát kỳ vọng tại Việt Nan.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng so với thế giới. Dòng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) và gián tiếp vẫn ở mức cao. Tiền từ kiều hối cũng là một điểm sáng cho bức tranh sức khỏe tài chính của Việt Nam.