Thế giới ấm áp tình thân qua con mắt trẻ thơ

“Mỗi lần đi xe máy / Được ngắm phố ngắm phường / Mắt bé lại lấp lánh / Bao nhiêu là yêu thương”, trích Bé đi xe máy cùng ba.

Chọn góc nhìn của con trẻ, tập thơ song ngữ Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ mở ra cả một thế giới trong trẻo và tràn đầy yêu thương.

Cuốn sách tập hợp 30 bài thơ thiếu nhi của nhà thơ Phong Việt, do họa sĩ Đặng Hồng Quân minh họa. Sách do Rosy Trần chuyển Anh ngữ với tên The chairs in the small kitchen, Nhã Nam và Nhà xuất bản Thế giới phát hành.