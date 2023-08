'The Equalizer 3': Chuyến hành trình cuối ác liệt của Denzel Washington

Ban đầu, Russell Crowe là người có ý tưởng đưa The Equalizer lên màn ảnh rộng với Paul Haggis làm đạo diễn. Tuy nhiên, Denzel Washington mới là người được chọn đóng vai chính là tái hợp với Antoine Fuqua sau 13 năm kể từ Training Day (2001) - bộ phim từng mang về cho Denzel giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Do đó, The Equalizer đã thành công vang dội cả về doanh thu lẫn nghệ thuật.

The Equalizer nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình.

Phim nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình lẫn khán giả. Aaron Peterson từ The Hollywood Outsider viết: “Trong suốt 30 năm sự nghiệp, Denzel Washington chưa bao giờ làm phần hậu truyện nào. Robert McCall là nhân vật xứng đáng để ông thực hiện điều này”. Kenneth Turan của Los Angeles Times nhận xét: “Một bộ phim giật gân căng thẳng với nhiều thứ đáng suy ngẫm hơn những tác phẩm khác thuộc thể loại hành động”.

The Equalizer thu về hơn 192 triệu USD so với kinh phí chỉ 55 triệu USD. 4 năm sau, The Equalizer 2 ra mắt và cũng đạt doanh thu hơn 190 triệu USD trên toàn thế giới. Phim được nhiều người hâm mộ yêu thích và đánh giá là phần hậu truyện chất lượng của The Equalizer khi đào sâu tâm lý và những mất mát của Robert McCall sau thời gian dài cống hiến cho đất nước.

Hai phần phim đều đạt doanh thu cao trên toàn thế giới.

Denzel Washington tái xuất với hành trình cuối cùng của Robert McCall

Sau gần 10 năm tung hoành màn ảnh rộng, hành trình của Robert McCall sẽ đi đến hồi kết với The Equalizer 3. Lần này, ông chuyển đến sinh sống ở miền Nam nước Ý. Theo thời gian, Robert dần cảm thấy sự bình yên và thân thuộc bởi tình cảm lẫn sự hiếu khách của người dân nơi đây. Thế nhưng, một tổ chức mafia lại muốn khủng bố khu vực này khiến ông một lần nữa phải nhúng máu.