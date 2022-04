The Economist: Kinh tế Nga điêu đứng trước trừng phạt từ phương Tây? Không hẳn thế....

Nền kinh tế Nga thậm chí còn ổn định hơn những gì diễn ra trên thị trường tài chính. Chỉ số giá tiêu dùng hàng tuần tại xứ bạch dương đã tăng hơn 5% chỉ tính riêng từ đầu tháng Ba. Không phải tất cả mọi thứ đều tăng giá, dù nhiều công ty nước ngoài đã rút khỏi Nga hoặc cắt giảm nguồn cung, với đồng Ruble giảm giá trị.

Rượu Vodka chỉ đắt hơn một chút so với trước xung đột do chủ yếu được sản xuất trong nước. Xăng dầu gần như không tăng giá. Dù mới chỉ là khởi đầu, nhưng không có nhiều bằng chứng cho thấy kinh tế Nga hiện đang chịu tác động lớn do trừng phạt.

Ước tính, GDP của Nga trong tuần, tính đến ngày 26/3, cao hơn 5% so với năm trước. Các dữ liệu “thời gian thực” khác như mức tiêu thụ điện và tải hàng hóa bằng đường sắt đang tăng lên. Công cụ theo dõi chi tiêu của Sberbank, ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, cho thấy con số tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Sóng gió chưa qua

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng sóng gió đã qua đi với nước Nga.