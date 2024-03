Thể Công Viettel - Công an Hà Nội và những điều đối lập

Hoàng Đức và Quang Hải là hai ngôi sao đáng chú ý trong trận Thể Công Viettel - Công an Hà Nội. Ảnh: VPF

Trước vòng đấu này, Thể Công Viettel đang xếp áp chót với 10 điểm, còn Công an Hà Nội xếp thứ 3 với 22 điểm. Đây là điều đối lập lớn nhất giữa hai đội khi khởi đầu mùa giải, cả Thể Công Viettel và Công an Hà Nội đều được xếp vào nhóm ứng viên cho chức vô địch. Bây giờ, trong khi Công an Hà Nội đang trở lại đường đua vô địch thì Thể Công Viettel đang nằm trong nhóm đua trụ hạng.