The Bunny Cosmetics Luxury - Nâng tầm sắc đẹp Việt

Nâng tầm sắc đẹp với các cam kết chất lượng sản phẩm

The Bunny Cosmetics Luxury là thiên đường mỹ phẩm chất lượng đem đến cho khách hàng đa dạng những sản phẩm mỹ phẩm chính hãng, chất lượng, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu làm đẹp.

Với phương châm “Nâng Tầm sắc đẹp”, chuỗi bán lẻ mỹ phẩm The Bunny Cosmetics Luxury định hướng mục tiêu xây dựng thương hiệu nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và an toàn để giúp cải thiện khuyết điểm và tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của khách hàng. Đồng thời, The Bunny Cosmetics Luxury cam kết luôn luôn nỗ lực để trở thành một chuỗi cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm hàng đầu tại Việt Nam.

Ông Đặng Hồng Phúc - Founder chuỗi cửa hàng thương hiệu The Bunny Cosmetic Luxury (Áo xanh, đứng thứ 2 từ phải sang)

Bắt đầu với sự kiện khai trương trụ sở tại 65 Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, Long An trong tháng 8 vừa qua, The Bunny Cosmetics Luxury đã tạo được những ấn tượng về sự chỉn chu, chất lượng cho khách hàng. Chuỗi bán lẻ mỹ phẩm này hứa hẹn sẽ còn bùng nổ về số lượng và chất lượng trong thời gian tới.