'The black phone' - Siêu phẩm kinh dị mới nhất của nhà Blumhouse và đạo diễn 'Doctor Strange' tung trailer sợ hãi đến lạnh sống lưng

Điện thoại đen là tác phẩm đầy hứa hẹn sẽ ra mắt vào đầu năm sau của hãng Universal và “ông trùm” phim kinh dị Blumhouse. Bộ phim được dẫn dắt bởi đạo diễn Scott Derrickson, người đứng sau thành công vang dội của hàng loạt cái tên như: Doctor Strange, Sinister, The Exorcism of Emily Rose và Deliver Us From Evil.

Trailer Điện thoại đen:

Bộ phim dựa trên truyện ngắn của nhà văn Joe Hill. Điện thoại đen theo chân Finney Shaw, một cậu bé 13 tuổi nhút nhát, nhưng thông minh. Cậu bị một kẻ giết người tàn bạo bắt cóc và bị mắc kẹt trong tầng hầm cách âm, nơi mà có la hét to đến mấy cũng sẽ chẳng ai nghe thấy. Bỗng một chiếc điện thoại bị ngắt kết nối trên tường bắt đầu đổ chuông, Finney phát hiện ra rằng cậu có thể nghe thấy giọng nói của những nạn nhân trước đó. Và họ đang cố gắng giúp Finney để những gì đã xảy ra với họ sẽ không xảy ra với Finney... Nhưng liệu có thể?