The Beatles tung ra ca khúc cuối cùng khiến người yêu nhạc thổn thức

Now and Then được xem là ca khúc cuối cùng của nhóm The Beatles và giúp chính thức khép lại chặng hành trình âm nhạc của nhóm như một lời chào. Now and Then là một ca khúc rock ballad từng được John Lennon viết lời và thu âm lần đầu hồi năm 1977. Trong bản thu âm thử nghiệm được tiến hành tại nhà riêng, Lennon từng đàn hát solo bên đàn piano.

Dù vậy, bản thu âm này chưa hoàn chỉnh. Sau khi Lennon qua đời hồi năm 1980, đến năm 1995, các thành viên còn lại của The Beatles từng muốn thực hiện một dự án âm nhạc chung và sẽ hoàn tất một số sản phẩm âm nhạc còn dang dở của nhóm cũng như của thành viên quá cố John Lennon, trong đó có ca khúc Now and Then.

Dù vậy, kế hoạch này cũng bị bỏ dở. Bản thu âm Now and Then của John Lennon phải chờ đợi gần 3 thập kỷ nữa mới được thực hiện hoàn tất.

Hai thành viên còn lại của The Beatles là Paul McCartney và Ringo Starr đã cùng nhau thực hiện sản phẩm âm nhạc vừa cho ra mắt. Họ đã chèn thêm tiếng đàn guitar của thành viên George Harrison từ một bản thu từng thực hiện dang dở hồi năm 1995 trên cái nền là bản thu âm thử nghiệm của John Lennon hồi năm 1977.