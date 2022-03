The Batman: Khán giả cuốn theo làn gió mới của phim siêu anh hùng

The Batman.(Nguồn BBC)

Cuối tuần qua, tân binh của Warner Bros. Pictures là "The Batman" đã nhanh chóng chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu công chiếu.

Theo dữ liệu của Comscore, “The Batman” đã thu về 128,5 triệu USD tại các phòng vé Bắc Mỹ. Được xây dựng dựa trên nhân vật người Dơi trong truyện tranh DC Comics, “The Batman” đã trở thành phim đầu tiên công chiếu trong năm 2022 có doanh thu vượt 100 triệu USD trong tuần mở màn và cũng đạt thành tích phim công chiếu tuần đầu đạt doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ.

Ngoài ra, tính trong hơn 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành khiến các rạp chiếu phim trở nên ảm đạm thì “The Batman” là phim có doanh thu ra rạp cao thứ 2, chỉ sau bộ phim siêu anh hùng khác là “Spider Man: No way home” (tựa Việt “Người nhện: Không còn nhà) với 260 triệu USD doanh thu khi phát hành lần đầu vào tháng 12/2021.

Doanh thu từ các khu vực khác trên thế giới của “The Batman” là 120 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên là 248,5 triệu USD.