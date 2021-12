Thẻ ATM từ tiếp tục được lưu hành và rút tiền sau 31/12/2021

Ngày 30/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 8458/NHNN- TT về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Theo đó, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa, hạn chế các thiệt hại có thể phát sinh trong quá trình cung ứng, sử dụng dịch vụ thẻ, NHNN đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của NHNN sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Thông tư số 41), trong đó quy định lộ trình chuyển đổi sang công nghệ chip đối với thiết bị chấp nhận thẻ đang hoạt động tại Việt Nam và các thẻ từ nội địa đang lưu hành do các tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) tại Việt Nam phát hành.