'Thay vì nâng tầng, xây hầm trường học nên di dời chung cư, ĐH khỏi đất vàng'

Ý kiến này gây nhiều tranh luận trái chiều. Gửi tới VietNamNet, độc giả Nguyễn Việt Cường cho hay trường học khác với chung cư về công năng sử dụng. Do đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, không nên xây tầng quá cao. Mức độ phù hợp nhất cho trường học là 3 tầng. Ngoài ra, trường học cũng cần có khoảng sân rộng để đảm bảo không gian vui chơi, học tập cho học sinh.

Mới đây, tại một hội nghị, Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho hay Hà Nội là địa phương có quy mô học sinh lớn nhất cả nước. Tình trạng tăng dân số cơ học rất nhanh, bình quân mỗi năm tăng từ 50.000 - 60.000 học sinh, tương ứng cần xây mới từ 30-40 trường học. Tuy nhiên, các quận nội thành gặp khó do không còn quỹ đất.

“Giả sử trường học xây 6 – 7 tầng để giải quyết vấn đề số lượng học sinh đông, nhưng liệu các cháu ở tầng trên có bao giờ chạy xuống dưới sân trường để vui chơi, hoạt động thể chất giữa giờ? Trong khi cơ sở vật chất về thang máy không phải trường nào cũng đáp ứng được, chỉ cần nghĩ tới việc chạy lên, chạy xuống cầu thang bộ cũng đủ ngại rồi”, độc giả này bày tỏ.

Ý kiến khác cũng cho rằng không phải ngẫu nhiên trên thế giới, nhiều nước đưa ra quy định về số lượng tầng tối đa được phép xây tại trường học. Điều này còn liên quan đến những lý do an toàn khi gặp sự cố, trẻ em không thể đảm bảo tự thoát nếu ở trong toà nhà quá cao. Do đó, trường học không nên xây nhiều tầng và cần phải có không gian để trẻ hoạt động, vui chơi.