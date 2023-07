Thầy tử vi chỉ rõ: Nhìn xuống bàn chân thấy 10 nét quý tướng này không thành tỷ phú cũng thành đại gia

Tướng ngón chân cái to

Trong nhân tướng học người có tướng bàn chân to với ngón chân cái to là người cương trực luôn giữ uy tín. Chính vì vậy, những người này khi đã đặt ra mục tiêu là sẽ cố gắng hết mình trên con đường đã lựa chọn. Đặc biệt những người này rất may mắn trên con đường công danh sự nghiệp số mệnh giàu sang.

Tướng bàn chân dài

Người có tướng bàn chân dài là nhìn đôi bàn chân thấy dài hơn bình thường. Đặc điểm này được dự đoán thì chủ nhân của đôi bàn chân dài là quý tướng, nhất định sẽ giàu có, thành đạt. Những người này càng già càng giàu cuộc sống lên hương may mắn hơn người.

Tướng bàn chân to và dày

Người có tướng bàn chân này sẽ thấy mu bàn chân dày, cả bàn chân to. Trong tương lai những người này dự đoán đây là tướng bàn chân của người giàu có, thành đạt, gia đạo an vui, con cái đề huề.