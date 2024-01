Thấy tài khoản bỗng nhiên có gần 300 triệu đồng, vợ giục chồng báo công an

Quá trình xác minh, công an phát hiện chủ tài khoản nói trên là anh V.T.K. trú tại thành phố Ninh Bình.

Theo đại diện Công an xã Tân Hương, quá trình xác minh gặp khó khăn do người chuyển khoản khác địa bàn, hai tài khoản đi và đến thuộc hai ngân hàng khác nhau. Công an xã phải phối hợp 2 ngân hàng cùng các bên liên quan xác minh, trích xuất các giao dịch để chứng minh số tiền nói trên là của anh K.