Thấy quần áo của mình trong tủ bị vò nát, nàng dâu 15 năm được nghe lý do khó tin từ mẹ chồng: Phụ nữ 1 điều nhịn là 9 điều dại?

Mẹ chồng Hương thường hay bảo: "Quần áo bấy nhiêu mày mặc cả đời cũng chả bao giờ hết". Cô cũng biết mỗi khi đi làm mẹ chồng thường hay mở tủ quần áo của cô để xem món đồ nào là mới, là cũ. Nhìn tủ quần áo lộn xộn lúc đầu Hương cũng thắc mắc, sau nhiều lần thì cô biết bàn tay mẹ chồng tác động vào. Cô tưởng tượng đến tiếng thở dài đánh sượt của bà vì không thể nào cản nổi những món đồ mới của nàng dâu xuất hiện ngày càng nhiều trong tủ.

Thực tế thì Hương cũng là người nghiện mua sắm nhưng cô mua là 1 phần, còn do chị dâu hay cho quần áo nữa. Nhưng mà chẳng lẽ lần nào cũng phải giải thích rằng bộ này là do thế này, bộ kia là do đâu xuất hiện sao. Cãi bà thì không khí trong nhà cũng căng thẳng, kém vui, nhưng không nói thì thực sự ấm ức.

Tiền bà đâu có cho vợ chồng cô, tiền là do vợ chồng cô tự kiếm. Vậy cớ sao khi vợ chồng cô đang chăm lo cho bà (bà không có lương, mời bà từ quê lên ở cùng để bà đỡ buồn) nhưng lại phải chịu thái độ như thể mình là kẻ ăn bám thế này?

Theo cách bà nói thì bà ấm ức vì luôn nghĩ người làm ra tiền trong cái nhà này là con trai bà chứ không phải Hương. Và cô đang ở thế ăn bám nhưng lại chi tiêu hoang phí.