Thầy Park giận bầu Hiển và điều ‘tréo ngoe” ở U23 Việt Nam

Thực tế dù muốn hay không thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng khó mà gạt Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân hay Hai Long ở đội hình xuất phát giống những trận vừa qua, trừ khi gặp vấn đề như chấn thương chẳng hạn.

Vậy mới nói, dù giận hay không thích bầu Hiển đi chăng nữa, chẳng thể phủ nhận bao năm qua HLV Park Hang Seo và cả lúc này vẫn phải nhờ nhiều đến ông chủ lẫn đội bóng Thủ đô.

Điều tréo ngoe là ở đó, nhưng chuyện bức xúc nhất thời khi bị chê rõ ràng cũng chẳng phải người nào cũng bình tĩnh khi nhìn tuyển Việt Nam tơi tả ở vòng loại World Cup 2022, nhất là khi kết quả hoàn toàn có thể tốt hơn những gì đã có.

Nghĩ thế để cho qua tất cả và cùng nhau hướng đến tấm vé từ U23 Việt Nam hay chặng đường còn lại của tuyển Việt Nam ở sân chơi World Cup cho tốt hơn. Vì vậy thầy Park bật bầu Hiển để làm gì cho... thiệt thòi bóng đá Việt Nam.

Xem highlights U23 Việt Nam 3-0 U23 Kyrgyzstan

Xuân Mơ