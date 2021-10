Thay huyết tương cứu bệnh nhân COVID-19 bị 'viêm tủy cắt ngang' hiếm gặp trên thế giới

Tình trạng suy nút xoang kháng trị đã hồi phục hoàn toàn với nhịp tim tăng dần theo từng ngày và trở lại hoàn toàn bình thường hiện nay (nhịp tim 86 lần/phút) mà không cần dùng đến thuốc kích thích tim hay vận mạch. Bệnh nhân cũng đã được cai máy thở không xâm lấn và chuyển sang thở oxy gọng mũi sau khi tổn thương phổi trên X quang đã trở về bình thường.

Theo GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ, đây là trường hợp hiếm gặp trên thế giới được mô tả ở bệnh nhân mắc COVID-19 bị viêm tủy cắt ngang.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, nguy kịch cần được thăm khám kỹ, khai thác bệnh sử chi tiết, thực hiện chăm sóc bệnh nhân toàn diện, thực hiện đầy đủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế, sẽ cứu sống bệnh nhân, giúp người bệnh mau chóng hồi phục và tránh được những triệu chứng – di chứng của hội chứng hậu COVID-19 về sau.

