Thầy hiệu trưởng bị phạt 46 triệu đồng vì 'dính' cồn kịch khung

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông C. vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4ml/lít khí thở. Ngoài ra, ông C. cũng không có giấy phép lái xe.

Công an sau đó đã lập biên bản vi phạm đối với ông C., tạm giữ chiếc ô tô do ông này cầm lái.