Thầy giáo tiếng Anh dâm ô học sinh lớp 4 ngay trên lớp

Tối 25/2, Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xác nhận, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự ông N.B.N. (45 tuổi, trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ) vì liên quan đến vụ việc xâm hại học sinh.



Trước đó ngày 17/2, Công an xã An Vinh nhận được đơn trình báo của bà N.T.N. tố cáo việc cháu gái đang học lớp 4 tại Trường tiểu học xã An Vinh bị ông N.B.N. là giáo viên dạy môn tiếng Anh tại trường xâm hại.



Trong đơn, bà N. cho biết, khi tắm cho cháu gái thì thấy cháu kêu đau vùng kín, gặng hỏi thì cháu cho biết bị thầy N. xâm hại.

Chia sẻ trên Vietnamnet, Công an xã An Vinh cho biết: "Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, chúng tôi đã triệu tập thầy giáo N. lấy lời khai và giáo viên này bước đầu thừa nhận có việc xâm hại học sinh nên chúng tôi chuyển hồ sơ lên Công an huyện Quỳnh Phụ để điều tra theo thẩm quyền".



Ông Phạm Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ xác nhận sự việc xảy ra sáng hôm 16/2, tại trường tiểu học của xã.



Cụ thể, vào thời gian trên, khi lên lớp tại một lớp học tiếng Anh thuộc khối lớp 4, trước nhiều học sinh, giáo viên N. đã có hành vi sờ soạng chỗ nhạy cảm của một nữ học sinh.



Tại cơ quan Công an, ông N. thừa nhận đã thực hiện hành vi với cháu N. trong tiết học và cam kết đây cũng là lần đầu tiên thực hiện hành vi đáng xấu hổ này.



Cũng theo Công an xã An Vinh, vụ việc sau đó được chuyển lên Công an huyện Quỳnh Phụ thụ lý, điều tra theo quy định.



Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nghị để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Dâm ô trẻ em”.



Liên quan sự việc, Trường tiểu học An Vinh đã tạm đình chỉ công tác giáo viên N.