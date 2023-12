Thầy giáo nam thần được sinh viên xin chụp cùng và phản ứng đầy đáng yêu gây bão mạng xã hội

Mới đây, một nam giảng viên đại học đã trở nên nổi tiếng trên MXH nhờ vẻ ngoài điển trai cùng gu ăn mặc trendy.

Xuất hiện trong video được một sinh viên trong trường tình cờ ghi lại, thầy giáo này gây ấn tượng với gương mặt y "nam thần" cùng loạt phản ứng hết sức dễ thương.

Theo đó, sau khi kết thúc giờ dạy, trong lúc nam giảng viên đang đứng ngoài cửa giảng đường thì bất ngờ có một sinh viên nữ tiến tới và xin được chụp ảnh cùng.

Nghe vậy, nam giảng viên không tránh khỏi sự lúng túng, thầy hết đưa tay lên sửa lại cà vạt sau đó định nhét vào túi áo rồi lại bỏ ra. Dẫu vậy, thầy vẫn đứng yên và khẽ mỉm cười để nữ sinh kia có thể chụp được hình.