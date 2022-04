Thầy giáo mầm non người Việt và chuyện đi dạy ở Australia

Bà Rosalie Nacca, hiệu trưởng trường Guardian Childcare And Education (thành phố Adelaide, Australia) – nơi Tùng đang công tác cho biết, vì trẻ em hiếm khi nhìn thấy một hình tượng nam tính trong quãng thời gian đầu đời hoặc có rất ít thời gian được chơi cùng bố, do đó vai trò của một giáo viên nam trong môi trường mầm non là vô cùng quan trọng.

Các thầy giáo mang đến cho trẻ những cơ hội học tập về sự đa dạng trong cộng đồng mà trẻ đang sống, cùng với đó là khuyến khích trẻ hiểu được những đặc điểm của giới tính.

“Tùng là giáo viên nam duy nhất tại trường chúng tôi. Hầu hết các phụ huynh và học sinh đều thích có một người giáo viên nam tại trường”, bà Rosalie Nacca nói.

Cô Ruba Al-Sheikh – đồng nghiệp của Tùng cho biết, khi xây dựng các chương trình học, thầy Tùng luôn mang đến những ý tưởng tập trung vào việc giúp trẻ phát triển các kĩ năng. Tùng sử dụng triết lý giáo dục Reggio Emilia (triết lý giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm trong hoạt động dạy và học) để mang đến một môi trường học gợi tạo nên sự tò mò và ngạc nhiên, thích thú cho trẻ.

Nguyễn Thanh Tùng làm giáo viên mầm non tại Australia. (Ảnh: NVCC)

Teachers GARA

Sau khoảng thời gian đi dạy, Tùng thay đổi rất nhiều quan điểm liên quan đến giáo dục mầm non và Tùng mong muốn có thể lan toả những thông tin bổ ích này đến với phụ huynh, giáo viên tại Việt Nam. Vậy nên, Tùng cùng đồng nghiệp đã triển khai Teachers GARA. Teachers GARA là nơi Tùng chia sẻ những giáo trình, học cụ, tài liệu tự làm hoặc sưu tầm được từ những giảng viên hàng đầu trong ngành giáo dục mầm non ở Úc.