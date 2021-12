Thầy giáo lẻn vào ký túc xá trường tiểu học, dâm ô 4 nữ sinh lớp 5

Chiều 8/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thông tin, cơ quan chức năng vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Vừ Bá Phia (32 tuổi, trú bản Trung Tâm, xã Mường Lống) về tội: "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".