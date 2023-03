Thầy giáo lên chức ông ngoại vẫn chưa... được vào biên chế

Cũng như thầy H., thầy Nguyễn Duy Trình cũng 20 năm đi dạy nhưng vẫn là một giáo viên hợp đồng huyện.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ tiêu cực, bên ngoài lớp học tôi là một nông dân nhưng khi đứng trên bục giảng tôi hãnh diện là một người thầy", thầy H. vui vẻ cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Thành cho biết, trường hợp thầy H. rất đặc biệt. Năm nay thầy đã 52 tuổi và đi dạy hơn 20 năm rồi. Việc thầy chưa được vào biên chế thì phía phòng không quyết định được, hy vọng trong đợt thi tuyển đặc cách lần sau thầy sẽ được vào.

Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ, huyện Yên thành là một trong những đơn vị có số giáo viên hợp đồng trường, huyện nhiều nhất tỉnh Nghệ An. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã từng bước tuyển dụng số hợp đồng trên vào biên chế và vào hợp đồng được nhà nước cho phép. Cụ thể, tuyển 62 giáo viên mầm non, 45 tiểu học, 8 công tác đội trường tiểu học, 21 nhân viên (mầm non, tiểu học, THCS) và 2 giáo viên THCS (tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý thu hút nhằm tạo nguồn giáo viên chủ chốt).