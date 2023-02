Thầy giáo khai nhận dâm ô nhiều nữ sinh tiểu học

Tối 24/2, tin từ Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với thầy giáo Nguyễn Văn H.N. (SN 1971, trú thị trấn Con Cuông, Nghệ An) - giáo viên Trường Tiểu học Bồng Khê, liên quan đến việc "đụng chạm" nhiều học sinh nữ trong trường.

