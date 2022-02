Thầy giáo dạy tiếng Anh sàm sỡ nữ sinh lớp 4 trong giờ học

Trường Tiểu học An Vinh nơi Nguyễn Bá Nghị công tác giảng dạy.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một thầy giáo Trường Tiểu học An Vinh, bị tố cáo có hành vi sàm sỡ, sờ soạng chỗ nhạy cảm của nữ sinh học lớp 4.

Trước đó vào ngày 17/2, Công an xã An Vinh nhận được đơn trình báo của bà N.T.N. về việc cháu gái đang học lớp 4 tại Trường Tiểu học xã An Vinh bị thầy giáo là Nguyễn Bá Nghị - giáo viên dạy môn tiếng Anh tại trường - có hành vi sàm sỡ nữ học sinh này.