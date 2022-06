Thầy giáo dạy tiếng Anh bị tố hiếp dâm nữ sinh lớp 6

Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng Giáo dục huyện Vũ Quang xác nhận đã biết sự việc và sẽ đến làm việc với gia đình học sinh.

“Hiện đơn vị đang chờ kết quả điều tra từ cơ quan Công an sau đó mới có hướng xử lý. Thầy C. cũng đã được cơ quan Công an gọi lên làm việc vào chiều thứ 2”, ông Hải thông tin.