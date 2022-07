Thầy giáo dâm ô 2 nữ sinh ở Hải Dương đối diện mức án nào?

Điều đáng nói trong vụ án này là bị can là thầy giáo của các nạn nhân. Đáng lẽ, người này luôn phải có thái độ ứng xử mẫu mực, chuẩn mực, có đạo đức để các em học sinh noi theo.

“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi của bị can được thực hiện như thế nào. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy bị can đã thực hiện hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tới 7 năm tù”, luật sư Diệp Năng Bình nhận định.

Theo cơ quan công an, vào ngày 11/7/2022, Công an thành phố Chí Linh, Hải Dương nhận được đơn tố giác tội phạm của cháu H. (SN 2007) và ông T. là bố đẻ của cháu H. (trú ở TP Chí Linh), tố giác Nguyễn Văn Hồng đã nhiều lần có hành vi xâm hại thân thể cháu H.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an TP Chí Linh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ.

Trong quá trình tiếp nhận điều tra, Nguyễn Văn Hồng đã khai nhận nhiều lần có hành động hôn, sờ, chạm vào vùng nhạy cảm của 2 em học sinh trong các giờ học môn Ngữ văn trên lớp.

Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, ngày 12/7/2022, Cơ quan CSĐT - Công an TP Chí Linh đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồng và được Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh phê chuẩn. Ngày 15/7, Công an TP Chí Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hồng về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tân Trường