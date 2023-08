Thầy giáo cơ bắp TPHCM có biệt tài vẽ tranh bằng phấn sống động

Your browser does not support the video tag.

Thầy giáo cơ bắp vẽ tranh bằng phấn (Biên dựng: Dĩ An).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Văn Hiền cho biết: "Tôi bén duyên với tranh vẽ phấn khi được chiêm ngưỡng các tác phẩm của thầy cô trong cộng đồng giáo viên tiểu học chia sẻ cho nhau. Mục đích của tranh bảng phấn là để trang trí lớp học vào các dịp hội họp, lễ, Tết...

Những bức tranh trông rất thu hút và tôi quyết định thử chinh phục. Tôi đã tìm hiểu, vận dụng những kiến thức, kỹ năng về màu sắc bản thân đã tích lũy được để tạo nên một bức tranh bằng phấn".

Chủ đề Hiền chọn thường là những tranh thủy mặc về hoa cỏ, động vật, trái cây, phong cảnh, núi non... Tùy vào độ phức tạp về chi tiết, màu sắc, anh có thể mất 1-6 giờ để hoàn thành một bức tranh.

Tranh vẽ bằng phấn nên không lưu giữ được lâu. Sau thời gian ngắn, anh phải xóa đi để dạy học.



Bức tranh Hiền tâm đắc nhất. Anh mất 6 giờ để hoàn thành (Ảnh: NVCC).

"Nhưng cái gì càng dễ mất, càng khó lưu giữ sẽ càng được trân trọng. Khoảnh khắc xóa đi thấy tiếc nhưng tôi cũng vui vì bản thân đã đầu tư tâm sức để có tác phẩm ưng ý, nâng cao được khả năng vẽ vời, chia sẻ điều đẹp đẽ đó đến mọi người xung quanh.

Hơn nữa, với thời đại công nghệ hiện nay, việc lưu giữ lại tác phẩm cũng dễ dàng hơn. Tôi có thể chụp các bức ảnh hay quay những thước phim", thầy giáo tâm sự.