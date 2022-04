Thầy giáo chủ nhiệm bị tố dâm ô với học sinh lớp 5

Ngày 26/4, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ đơn tố cáo của phụ huynh về việc 1 thầy giáo chủ nhiệm thuộc huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) có hành vi dâm ô học sinh.



Chia sẻ trên Zing, chị Đ.T.X. ở xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, đã gửi đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng xã Đông Long và huyện Tiền Hải về việc con gái chị tên A. (sinh năm 2011) bị dâm ô, hiếp dâm.



Theo chị X., con gái chị đang học lớp 5, trường Tiểu học Đông Long, do thầy Đ.V.T. làm chủ nhiệm.

Chị X. kể với Pháp Luật và Bạn Đọc, vào chiều ngày thứ 7 (ngày 24/4) cháu A. được nghỉ học ở nhà. Lúc này các bạn trong lớp sang chơi đã kể về việc cháu A. bị thầy chủ nhiệm dâm ô.



Cụ thể, ngày 18/4, bạn cùng lớp của A. nhìn thấy thầy T. có hành vi quan hệ tình dục với bé gái nên kể cho người nhà chị X. Vài ngày sau, mẹ A. cho biết thầy T. đã đến nhà mình viết bản cam kết.



Trong bản cam kết, thầy T. thừa nhận đã có nhiều hành vi "không phù hợp", xin lỗi gia đình bé gái, đồng thời cam kết không tái phạm và đền bù thiệt hại cho A.. Đề nghị này không được gia đình chị X. chấp thuận.



Theo chị X., gia đình chị nắm được thông tin thầy T. đã dâm ô, có hành vi quan hệ tình dục với con gái từ tháng 12/2021 đến khi vụ việc bị phát hiện vào ngày 18/4.



"Ngoài con gái tôi, còn có nhiều học sinh khác cũng bị thầy T. dâm ô tại phòng làm việc riêng và nhà thầy. Gia đình những người còn lại hiện chưa dám tố cáo do sợ ảnh hưởng đến các con", chị X. nói với Zing.



Mẹ của A. cho biết ngay khi vụ việc được trình báo với cơ quan chức năng, con gái đã được đưa đi giám định. Bước đầu, bác sĩ nhận đình "vùng kín" của bé gái bị tổn thương.



Liên quan đến vụ việc trên, thông tin với báo Nhân Dân, đại diện Ban giám hiệu trường Tiểu học Đông Long cho biết, hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh làm rõ. Về phía thầy giáo bị tố, hiện đã được cho tạm nghỉ giảng dạy vì trong quá trình điều tra.



Cán bộ Công an xã Đông Long cho hay, vụ việc đã được bàn giao để tiếp tục xác minh theo thẩm quyền của Công an huyện Tiền Hải.



Hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ.