Thấy gì từ màn ra mắt của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup

Dù vậy, với chất lượng đội hình vượt trội, Bồ Đào Nha vẫn tạo ra thêm không ít cơ hội trong hiệp đấu này, nhưng không thể ghi thêm bàn nào. Công bằng và khách quan mà nói, nếu không có sự may mắn, sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh và sự tương đối cẩu thả trong dứt điểm của đội bạn thì các chân sút của Bồ Đào Nha đã có thêm ít nhất 2-3 bàn nữa thay vì chỉ 2 bàn ngay trong hiệp một mà thôi.

Cùng với sự tự hào của các tuyển thủ là niềm vui và nguồn cảm hứng của các cổ động viên Việt Nam có mặt tại New Zealand để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Đẹp lắm, thân thương lắm những gương mặt rạng ngời, những tấm áo in hình cờ đỏ sao vàng tại sân vận động hay các khu vực "fan fest" dành cho cổ động viên do FIFA và nước chủ nhà tổ chức. Trên một chừng mực nào đó, đấy cũng là một sự quảng bá, giới thiệu Việt Nam tại đấu trường bóng đá thế giới!

Hình ảnh những chiếc cờ đỏ sao vàng - quốc kỳ của chúng ta trên các sân vận động tại World Cup, không chỉ trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn người trên sân mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá khắp thế giới cũng thế. Và bạn hãy để ý tới cả "rừng" ống kính camera, máy ảnh hướng về đội tuyển của chúng ta trước và trong trận đấu.

Hình ảnh của họ cùng với 2 tiếng Việt Nam đã tràn ngập trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Giá trị quảng bá hình ảnh của đất nước thông qua đội tuyển quốc gia tham dự World Cup rõ ràng là không thể đong đếm được.

Xin chúc các tuyển thủ Việt Nam thi đấu tốt trong trận cuối cùng bảng E, gặp tuyển Hà Lan (đương kim á quân thế giới) vào chiều 1/8 tới!

Tác giả:Nhà báo Doãn Hữu Bình hiện là Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Thể thao (Tổng cục Thể dục Thể thao); Ủy viên thường vụ Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam, Ủy viên BCH Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam; thành viên Ban truyền thông của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ông Bình nguyên là Trưởng Ban phóng viên Báo Thể thao TPHCM, đồng tác giả sách Sơ thảo Lịch sử Bóng đá Việt Nam.