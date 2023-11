Thấy gì từ hai lần xin lỗi của Hoa hậu Ý Nhi

Ngày 2/11, Ý Nhi đăng video xin lỗi sau ba tháng ở ẩn.

"Ba tháng qua, tôi dành toàn bộ thời gian để nhìn nhận bản thân. Tôi đã đọc, lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu tất cả các góp ý của quý vị khán giả. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân mình. Xin cảm ơn quý vị khán giả”, Ý Nhi nói trong video.

Trong thời gian không xuất hiện trước công chúng, Ý Nhi dùng toàn bộ tiền thưởng từ Miss World Vietnam 2023 để làm từ thiện. Cô cũng hiến tóc cho bệnh nhân ung thư của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam, đúng với tâm nguyện trước đó.

Hành động tiếp theo của Ý Nhi là tạm rời showbiz, du học Australia trong thời gian hai năm để "trau dồi bản thân".

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận thông cảm cho Ý Nhi. "Dù sao cô vẫn còn trẻ, đây là cơ hội để Ý Nhi có thể được khán giả bỏ qua những lời nói vụng về", "Tôi ủng hộ Ý Nhi du học. Cô xin lỗi không để quay lại showbiz. Sau 3 tháng nhìn lại, Ý Nhi chỉ ăn nói vụng về, không vi phạm đạo đức", "Những gì Ý Nhi nói rồi cũng qua đi, chúng ta nên cho cô ấy cơ hội"... là một số bình luận của khán giả.

Ý Nhi xin lỗi và tạm rời showbiz, du học hai năm tại Australia.

Tại sao lời xin lỗi quan trọng?

Theo Ashraf Rushdy, Giáo sư Ngôn ngữ Anh, Đại học Wesleyan, lời xin lỗi rất quan trọng trong đời sống, nhất là với giới nghệ sĩ. Điều quan trọng của mọi hình thức xin lỗi là chúng tiết lộ và cảnh báo chúng ta về giới hạn của những gì có thể chấp nhận được.

"Trong cuộc sống, một người liên tục xin lỗi cho cùng một hành động sẽ khó được tha thứ. Lời xin lỗi sẽ vô nghĩa nếu hành vi không thay đổi", giáo sư cho ý kiến.