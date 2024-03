Thấy gì trong 'đoạn clip tái xuất' của Ngọc Trinh?

Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng thể hiện sự thay đổi của mình thông qua các bài viết tích cực, lan tỏa thông điệp triết lý cuộc sống.

Ngọc Trinh lộ dấu hiệu tăng cân trong video cận cảnh mới nhất

Trước đây, Ngọc Trinh nổi tiếng với gu ăn mặc táo bạo, thường xuyên để lộ da thịt trên mạng xã hội. Năm 2023, người đẹp bị bắt giữ vì tội "Gây rối trật tự công cộng" do điều khiển xe mô tô với các tư thế nguy hiểm và đăng lên mạng.