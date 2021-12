Thấy gì sau sự thất bại của ‘Ma Trận’?

18 năm kể từ The Matrix Revolutions, hãng Warner Bros. cùng đạo diễn Lana Wachowski đã cho ra mắt The Matrix Resurrections, phần thứ tư thuộc thương hiệu Ma Trận. Tác phẩm chào đón sự trở lại của hai ngôi sao Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss trong hai vai chính Neo và Trinity.

Nội dung The Matrix Resurrections được phát triển từ ý tưởng “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Neo uống viên thuốc màu xanh?” thay vì nối tiếp các sự kiện còn dang dở từ 18 năm trước. Đây cũng là thắc mắc chung của nhiều khán giả sau khi xem ba phần phim ra mắt đầu thập niên 2000.

Sự trở lại không như kỳ vọng

The Matrix Resurrections đã mở chiếu sớm từ 22/12 trước khi chính thức phát hành tại rạp hôm 24/12. Theo dữ liệu từ The-Numbers, tới nay phim đã thu 22,5 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ và 47,3 triệu USD từ thị trường quốc tế. Tổng kết, tác phẩm kinh phí lớn thu 69,8 triệu USD từ phòng vé toàn cầu.



Riêng tại Bắc Mỹ, The Matrix Resurrections thu 12 triệu USD từ các suất chiếu sớm, chiếm 53,3% tổng doanh thu nội địa cho đến hiện tại

Theo thống kê của Variery, The Matrix Resurrections chỉ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng phim ăn khách dịp cuối tuần qua tại Bắc Mỹ. Chiếm giữ hai vị trí đầu bảng lần lượt là Spider-Man: No Way Home (thu 81 triệu USD) và phim hoạt hình Sing 2 (23,7 triệu USD).

Được thừa hưởng danh tiếng từ thương hiệu Ma Trận, lại phát hành đúng dịp Giáng sinh, nhưng kết quả kinh doanh của The Matrix Resurrections không khỏi gây hụt hẫng. Bộ phim đang đứng trước nguy cơ nối gót The Suicide Squad và Reminiscence trở thành những bộ phim được đầu tư kinh phí lớn nhưng thua lỗ khi ra rạp.