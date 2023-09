Thấy gì qua những biển số xe đấu giá triệu đô?

Chuyện hàng loạt biển số xe đẹp được đấu giá thành công với giá tiền tỷ, có những biển hàng chục tỷ đồng đang khiến dư luận xôn xao mấy ngày nay.

Nhiều người xuýt xoa về độ giàu có của những nhân vật dám bỏ ra số tiền tương đương cả triệu USD chỉ để mua biển số. Nhiều người tò mò không biết đại gia hay thiếu gia nào chịu chơi đến vậy. Và cũng không ít người tỏ ra không hiểu, họ bỏ cả số tiền “không tưởng” như vậy cho một cái biển để làm gì?

Biển số là để “định danh” chiếc xe, để cơ quan chức năng tìm ra các thông tin liên quan đến “nhân thân, lý lịch” chiếc xe đó khi cần thiết. Nhưng xe với người Việt là tài sản khá quan trọng, cũng là phương tiện thiết thân, gắn bó hằng ngày nên chuyện quan tâm đến biển số, muốn có số “đẹp” cũng là bình thường.

Quan niệm dân gian từ Tây sang Đông đều cho rằng có những con số may mắn, những con số rủi ro, người Việt Nam cũng thế. Nhiều người tin rằng biển số “đẹp” sẽ giúp họ được an toàn trong các cuộc hành trình, gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, công danh sự nghiệp…

Nhưng chuyện bỏ ra số tiền lớn có khi còn hơn cả giá trị chiếc xe để sở hữu biển đẹp lại không đơn giản chỉ vì thế. Với nhiều người, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là “mặt mũi” để trưng ra ngoài. Biển số xe, vì thế, là thông điệp về sự giàu có, vị thế và đẳng cấp xã hội, là một trong những dấu hiệu “để thiên hạ biết mình là ai”.