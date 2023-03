Thay đổi mẫu Căn cước công dân, người dân không phải làm lại

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm, trao đổi, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh tọa đàm (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trình 3 dự án luật vào Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo 8 dự án luật, trong đó có 3 dự án luật trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Tại tọa đàm, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân nhấn mạnh: Việc xây dựng các luật đều dựa trên các cơ sở lý luận và thực tiễn, quá trình xây dựng luật công phu, khách quan, nhằm bảo đảm thuận tiện nhất cho người dân.