Thay đổi cách làm việc của bộ máy công chức bằng trợ lý ảo

Tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ bắt đầu tắt sóng 2G, đây là một việc khó. Bộ trưởng yêu cầu Cục Viễn thông thường xuyên họp với các doanh nghiệp và có kế hoạch giảm số lượng máy 2G xuống thấp nhất trước thời điểm tắt sóng. Cục Tần số vô tuyến điện được giao nhiệm vụ sớm hoàn thành việc đấu giá băng tần.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý các đơn vị trong Bộ cần quan tâm hơn đến các việc thường xuyên. Ảnh: Lê Anh Dũng

Với lĩnh vực an toàn thông tin, triết lý để chống lại các cuộc tấn công mạng là tăng khả năng phục hồi nhanh, có mật khẩu 2 lớp và giảm bớt các máy tính được quyền truy nhập thẳng vào hệ thống. Cục An toàn thông tin cần có kế hoạch đi kiểm tra việc thực thi các công văn nhắc nhở của Bộ TT&TT về vấn đề an toàn thông tin mạng.

Trong thời gian tới, Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông được giao hoàn thiện Chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn và dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số.

Vụ Kinh tế và Xã hội số được yêu cầu sớm có hướng dẫn để thúc đẩy kinh tế số các ngành, các địa phương phát triển. Về chuyển đổi số, bên cạnh việc sơ kết 6 tháng đầu năm, một trong những việc quan trọng mà Cục Chuyển đổi số quốc gia được giao là tổ chức hội nghị công bố hình mẫu thành công về dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị thuộc Bộ cần chú tâm để các công việc được giao đạt kết quả, chất lượng tốt. Chỉ có như vậy, cán bộ mới trưởng thành, đất nước, người dân được hưởng lợi.