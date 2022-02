Thay đổi bất ngờ ở ngã tư cửa ngõ TP.HCM từng xuất hiện 2 'biển báo lạ'

Cơ quan chức năng đã lắp đặt hai biển báo giao thông phía bên phải (trong khu vực lề đường và sát nhà dân), cách giao lộ khoảng 20m.

Tài xế phản ánh, đoạn đường Trường Chinh qua khu vực có đường hẹp, mật độ phương tiện cao và thường ngày hay xảy ra ùn ứ giao thông. Do đó, việc lắp biển báo giao thông bị khuất bên trong lề đường khiến tài xế từ các tỉnh, lái mới không hay biết nên bị phạt do rẽ trái vào đường Tân Kỳ - Tân Quý.

"Biển báo lạ" do người dân gắn xuất hiện vào ngày 11/2 vừa qua

Đây chính là lý do xuất hiện hai "biển báo lạ" tại giao lộ vào ngày 11/2 do người dân gắn. Hai biển báo tạm bợ nhưng có nội dung khá rõ ràng đã phần nào khiến tài xế, người đi đường chú ý và cảm kích.

Cụ thể, tấm biển báo có nội dung tuyên truyền giao thông ô tô không được phép rẽ trái vào đường Tân Kỳ Tân Quý khi lưu thông trên đường Trường Chinh vào khung giờ từ 6h-22h. Phía dưới tấm bảng này có thêm một tấm giấy khổ 40x60cm đặt nằm ngang in dòng chữ màu đen, in đậm “Chúc bác tài thượng lộ bình an" gắn chặt vào phần dải phân cách cứng giữa đường Trường Chinh.

Tuấn Kiệt