Thầy dạy lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn khi đang chở học viên

Chiều 13/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong quá trình thực hiện kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến Quốc lộ 1A dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 1 thầy giáo dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn