Thấy dấu hiệu này trên mặt, bạn nên đi khám ung thư phổi

Trong một số trường hợp, nó có thể là dấu hiệu đầu tiên xuất hiện.

Một nghiên cứu điển hình năm 2018 mô tả trải nghiệm của một người đến gặp bác sĩ da liễu về tình trạng sưng tấy quanh mắt và cảm giác sưng tấy ở mặt và cổ họng. Các xét nghiệm chẩn đoán cho thấy người này bị ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC).

Theo Healthline, bạn có thể bị sưng mặt vì những lý do khác. Đó có thể do dị ứng, tiền sản giật, phù mạch, nhiễm trùng do vi khuẩn, chấn thương, viêm xoang hoặc rối loạn nội tiết tố. Bạn nên trao đổi với bác sĩ nếu bạn bị sưng mặt mà không rõ nguyên nhân.

Và, nếu khuôn mặt của bạn sưng lên đột ngột, bạn nên đi khám ngay lập tức. Đó là bởi vì đây có thể là dấu hiệu của sốc phản vệ, một phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng. Các dấu hiệu khác của sốc phản vệ có thể bao gồm ngứa da, phát ban, huyết áp thấp, khó thở, mất ý thức hoặc nhịp tim nhanh. Một số người bị sốc phản vệ cũng sẽ bị buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng hoặc sưng tấy ở các bộ phận cơ thể khác.