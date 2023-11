Thất bại trước CLB Công An Hà Nội, Hà Nội FC bị đẩy xuống cuối bảng

Đây là trận đấu mà Hà Nội FC thi đấu không tốt. Họ lép vế trước Công an Hà Nội trong phần lớn thời gian trận đấu. Hàng thủ của Hà Nội FC luôn bị đặt vào tình thế báo động.

Công an Hà Nội có hai bàn thắng khá dễ dàng do công của Jeferson Elias và Júnior Fialho ở các phút 29 và 41. Thậm chí, nếu may mắn, họ còn có thể ghi thêm bàn thắng.