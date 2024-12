Thắp sáng mùa đông với sắc màu lạc quan

Xu hướng sắc màu mùa đông năm nay khuyến khích người mặc chọn gam màu dựa trên cảm xúc muốn trải nghiệm. Nhiều năm qua, các nhà thiết kế đang cố thay đổi sự mặc định màu sắc của mùa đông. Nỗ lực này chẳng những không hề đơn lẻ mà còn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người yêu thời trang trên toàn cầu. Bởi lẽ, những sắc màu rực rỡ luôn mang đến cảm giác ấm áp, xua tan tiết trời u ám và không gian giá lạnh đặc trưng của mùa đông. Xu hướng sắc màu mùa đông năm nay khuyến khích người mặc chọn gam màu dựa trên cảm xúc muốn trải nghiệm. Những sắc màu rực rỡ, tươi sáng cho những ngày xám xịt có thể giúp tâm trạng thêm phấn chấn, lạc quan. Sắc xanh ngọc, vàng rực… trong bộ sưu tập mùa đông 2024 từ các nhà mốt danh tiếng như Bottega Veneta, Versace, Alexander McQueen… rất đáng để tham khảo. Tuy nhiên, bảng màu mùa đông không chỉ có thế. Chúng đa dạng, vui tươi, tràn đầy sức sống vượt xa sức tưởng tượng. <span><img src='https://ads.phunuonline.com.vn/www/delivery/avw.php?zoneid=32&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a512cf88' alt=''></span> Sắc xanh của bầu trời đầy sao Trong thế giới thời trang, xanh sapphire là màu của sự thanh lịch, quý phái, phảng phất nét bí ẩn Nhìn sắc xanh sapphire được các nhà mốt như Lapointe, Hermès, Diesel, Louis Vuitton, Ferragamo, Balenciaga… đưa lên váy áo, túi xách, giày dép, thắt lưng, ta ngỡ như đang “lạc” trong một đêm mùa hè đầy sao từ tranh Van Gogh. Bầu trời xanh bí ẩn, huyền diệu nhưng cũng thật ấm áp, yên bình. Sắc xanh sapphire tượng trưng cho lòng tốt, sự chính trực, được cho rằng có năng lực xua tan những năng lượng xấu. Trong thế giới đá quý, màu xanh này khá hiếm, màu càng đậm càng đáng giá. Nó trở thành chuẩn mực, thành màu “vương” so với các màu xanh đá quý khác như topaz hay tanzanite. Trong thế giới thời trang, xanh sapphire là màu của sự thanh lịch, quý phái, phảng phất nét bí ẩn. Vì thế, trang phục màu này thường được kết hợp cùng trang sức ánh kim to bản nhằm mang đến vẻ ngoài cuốn hút, sang trọng. Nếu ngại diện sắc xanh này từ đầu đến chân thì một chiếc blazer, một chiếc áo len cổ cao hoặc một chiếc váy xanh cũng khiến diện mạo của bạn trở nên khác biệt so với thường ngày. Ánh tím mê hoặc Mẫu đầm tím dài lệch vai cổ điển tạo điểm nhấn bằng đường cắt tinh tế và những đường viền xanh dạ quang là sự kết hợp đầy táo bạo và thành công của Victoria Beckham Tiếp nối sự lên ngôi của các tông màu đậm, mùa đông năm nay, sắc tím đậm được các nhà mốt cực kỳ ưu ái. Đây vốn là màu kén người mặc, hiếm khi xuất hiện trong trang phục vì khó phối và dễ bị cho là già trong thời đại ngày nay dù thời xưa, chúng từng là sắc màu vương giả quyền quý. Tuy nhiên, hãy xem màu tím đậm biến hóa tài tình như thế nào qua đôi tay và sự sáng tạo của các nhà mốt. Quần tất tím đậm trở thành điểm nhấn vui tươi, phá cách khi kết hợp cùng quần dài hoặc chân váy midi, theo phong cách đặc trưng của Alessandro Michele tại Valentino. Trong khi đó, Lanvin và Victoria Beckham gợi ý những chiếc đầm tím diên vĩ tinh tế, giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn tại buổi tiệc cuối năm. Mẫu đầm tím dài lệch vai cổ điển tạo điểm nhấn bằng đường cắt tinh tế và những đường viền xanh dạ quang là sự kết hợp đầy táo bạo và thành công của Victoria Beckham. Muôn sắc vàng Bảng màu vàng năm nay không dừng lại ở một tông màu cố định mà có độ phổ rộng, từ vàng chanh, vàng bơ… đến vàng nghệ Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông đã được các nhà mốt “bắt” lấy. So với 2 tông màu lạnh ở trên, sắc vàng mang đến cảm giác ấm áp và thắp sáng không gian. Sắc vàng xuất hiện trong rất nhiều bộ sưu tập của Bottega Veneta, Erdem, McQueen by Seán McGirr, Ulla Johnson, Versace, Gucci, Burberry... Dù với đầm dạ hội thướt tha, áo cổ nơ hay bộ suit da sang trọng, sắc vàng đều có thể chinh phục. Đặc biệt, bảng màu vàng năm nay không dừng lại ở một tông màu cố định mà có độ phổ rộng, từ vàng chanh, vàng bơ… đến vàng nghệ. Mỗi sắc độ đều mở ra khả năng biến tấu cho tủ quần áo, thể hiện sự linh hoạt và phá cách của gam màu này cũng như tăng thêm khả năng lựa chọn cho những màu da, sở thích khác nhau. Đỏ chưa bao giờ lỗi mốt Nhà mốt Sportmax ngoài những bộ trang phục đỏ còn ghi dấu ấn bởi những chiếc thắt lưng đỏ Màu đỏ chưa bao giờ vắng bóng trong các bảng màu xu hướng mùa đông. Sẽ không quá nếu nói đây là màu truyền thống đến hẹn lại lên. Thế nên, trang phục màu đỏ ngỡ dễ thiết kế nhưng thực ra lại đầy thách thức. Khác với mọi năm, mùa lễ hội này, ưu thế không thuộc về đỏ vang hay đỏ tươi mà chứng kiến sự lên ngôi của sắc đỏ nơi trái cà chua chín mọng. Bottega Veneta, Givenchy và Gucci trình làng với loạt thiết kế da mang sắc đỏ, từ túi đeo vai đến chân váy maxi. Trong khi đó, Versace tạo dấu ấn bằng cách hòa quyện xu hướng đồng quê Anh vào những chiếc áo khoác cao bồi sắc đỏ anh đào. Nhà mốt Sportmax ngoài những bộ trang phục đỏ còn ghi dấu ấn bởi những chiếc thắt lưng đỏ.

Do sắc đỏ thường mạnh mẽ và lấn lướt các kiểu trang sức kết hợp với trang phục này nên có màu vàng đồng và to bản. Hồng phai quyến rũ Nhà Valentino để lại ấn tượng cho những ai trót yêu màu hồng với mẫu đầm ngắn điểm xuyết họa tiết cổ điển nhún bèo ren ở cổ và vai kết hợp cùng giày búp bê màu hồng Tạm biệt sắc hồng barbie rực rỡ từng làm mưa làm gió suốt một thời gian dài, đã đến lúc sắc hồng phai (hồng phớt) thăng hoa. Đây có lẽ là màu nhạt nhất và cũng dễ chịu nhất mùa đông này. Hồng phai không gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên mà cuốn hút dần bởi sự dịu dàng, êm đềm, nhẹ nhõm. Người ta vẫn thường ví hồng phai là màu của hương thơm vì lẽ này. Nếu Khaite có những chiếc đầm hồng phai bồng bềnh như lớp bọt mịn thì Burberry giới thiệu áo sơ mi hồng phai với phần viền bèo nhún xếp tầng. Nhà Valentino để lại ấn tượng cho những ai trót yêu màu hồng với mẫu đầm ngắn điểm xuyết họa tiết cổ điển nhún bèo ren ở cổ và vai kết hợp cùng giày búp bê màu hồng. Trang sức ánh kim hoặc ngọc trai rất hợp với sắc hồng này. Thư Hiên