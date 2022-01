Thắp hương 3 ngày Tết: Thực hiện thế nào mới đúng?

Thắp hương ban thờ như thế nào để đảm bảo ý nghĩa tâm linh đồng thời bày tỏ lòng thành kính của con cháu, theo chuyên gia phong thủy Phùng Phương, nhiều người vẫn đang hiểu sai về điều này, thậm chí xảy ra tranh cãi không hồi kết.

Dưới đây cùng tìm hiểu 3 lưu ý khi thắp hương ngày Tết, giúp cho gia đình bình an, đón Tết viên mãn.

Không nên thắp hương liên tục

Đây là một quan điểm còn gây nhiều tranh cãi. Xuất phát từ quan niệm dân gian là ban thờ trong ngày Tết luôn phải đỏ hương, nên nhiều gia đình thắp hương liên tục. Tuy nhiên điều này là không cần thiết.

Việc thờ cúng trong 3 ngày Tết quan trọng nhất là phải lên hương vào đúng khung giờ đẹp. Vì vào những thời khắc này sự kết giao giữa dương trần và âm thế trở nên mạnh mẽ nhất, khi quý bạn lên hương vào thời khắc đó, nguyện cầu sẽ có thể được linh ứng dễ dàng.

Nên thắp mấy nén hương

Nhiều người còn băn khoăn về việc nên thắp hương mấy nén thì đúng? Theo quan niệm của Phật giáo, hương là một trong sáu lễ vật dâng cúng cần thiết, gồm: Hương, hoa, đăng, trà, quả, thực.

Có một số ý kiến khác nhau về số nén hương cần dâng, nhưng người Việt khi thắp nhang thường chọn số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 cho số nén hương dâng lên.

Trong thuyết âm dương lưỡng hợp, số lẻ tượng trưng cho cõi dương, số chẵn tượng trưng cho cõi âm. Thắp 1 nén hương được gọi là Bình An hương, tượng trưng cho mong cầu về sự bình an, may mắn. Nếu thắp 3 nén thì 1 nén là để cầu cho tổ tiên ở quá khứ, 1 nén cầu cho hiện tại bền vững, 1 nén cầu cho tương lai con cháu tiếp nối, kế thừa.

Ngoài ra còn có quan niệm trong 3 nén hương này thì nén chính giữa gọi là Hương Giáo Chủ, nén bên trái gọi là Hương Thanh Long, nén bên phải là Hương Bạch Hổ. Long Hổ chầu hai bên để bảo vệ cho vật chủ, chính là chủ nhân của ngôi nhà. 5 nén hương được gọi là Thiên Ngũ Hành, hay còn gọi là Âm Dương Ngũ Hành Hương, con số 5 tượng trưng cho 5 phương trời đất, 5 hướng thần linh, 5 ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 7 nén hương được gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh Hương, là các vị thần cai quản Tam Giới.

Do đó thắp 7 nén hương ngụ ý mời gọi thần linh, thiên tướng. Nếu thắp 9 nén hương, gia chủ sẽ cắm theo thứ tự 3 cột một, ở trên là mời Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở dưới mời Thập Diện Thiên Vương.

Khi gia chủ bất ngờ gặp phải tai ương nào đó mà sự trợ giúp của con người dường như vô ích, thì sẽ thắp 9 nén hương. Thắp hương nhiều hay ít không quan trọng, chủ yếu xuất phát từ cái tâm của con người chỉ cần tâm hướng Phật là được.

Trang phục khi thắp hương

Vì là thắp hương ở nhà, công việc cũng bận rộn nên không ít gia chủ khi thắp hương đã sơ ý không chỉnh trang lại áo quần. Điều này vô tình thể hiện sự thiếu tôn kính đối với bề trên.

Do đó, mỗi khi thắp hương, các bạn cần phải ăn mặc chỉnh tề, không mặc quần đùi hay ăn mặc luộm thuộm. Khi khấn cầu phải liền mạch không ngắt quãng theo kiểu đang khấn bỏ dở chuyển sang sắp đồ lễ hay làm việc gì đó.

Cần thành tâm để cúng, khấn nhằm thể hiện sự tôn trọng với thần linh, tổ tiên, ông bà. Bên cạnh đó, trong quá trình thắp hương, các bạn nên chú ý một vài điều sau đây:

Khi hương đang thắp bị tắt, nên để nguyên vị trí và đốt tiếp để hương cháy hết. Nên cắm thẳng hương khi thắp, thắp hương ở nơi kín gió để tránh bị tắt giữa chừng.

Chớ cắm hương vào đồ ăn để dâng cúng vì có thể gây ngộ độc cho người ăn bởi chân hương thường có lẫn hóa chất. Nếu nhà có trẻ nhỏ và người già thì không nên lạm dụng đốt hương nhiều, vì có thể ảnh hưởng tới hệ hô hấp. Không bao giờ được dùng hương giả (hương điện) cắm vào lư hương.

* Thông tin mang tính tham khảo