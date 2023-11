Thao túng cổ phiếu bất động sản, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Do vậy, ông Nguyễn Hữu Đức bị xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng và bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 8/11/2023. Đồng thời, ông cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm.

CFS bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, gồm nhiều báo cáo tài chính…

CFS còn bị phạt 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch về phát sinh giao dịch với các bên liên quan là Công ty TNHH Hải Châu, CTCP Nông dược HAI, CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.