Thảo Trang hát 'Anh Ơi Ở Lại' có làm lu mờ Chi Pu?

Mới đây, Thảo Trang vừa chính thức ra mắt Anh Ơi Ở Lại - ca khúc từng được nữ ca sĩ thể hiện rất thành công trong tập 6 "The Masked Singer - Ca Sĩ Mặt Na".

Tại chương trình, Thảo Trang trong vai Kỳ Đà Hoa đã mash up 2 bản hit Anh Ơi Ở Lại - Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp, ban cố vấn. Ngay sau khi cô lộ diện rất nhiều khán giả đã gửi đến cô lời nhắn mong muốn được nghe bản full Anh Ơi Ở Lại mà cô từng thể hiện.

Dù có lịch trình bận rộn, Thảo Trang đã cố gắng thực hiện nhanh bản thu, phối, liên hệ bản quyền để ra sản phẩm gửi tặng khán giả.