Thảo Nhi Lê suýt lộ hàng, Hoa hậu Ngọc Châu có hành động tinh tế

Sự kiện cảm ơn của Kim Duyên sau khi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 mới đây gây chú ý vì hội tụ đông đủ dàn chân dài đình đám Vbiz như Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê, Quỳnh Hoa, Thủy Tiên...



Top 3 Miss Universe Vietnam 2022 đến chúc mừng chiến thắng của Á hậu Kim Duyên

Khoảnh khắc Top 3 Miss Universe Vietnam hội ngộ cùng Kim Duyên trong cùng một khung hình gây chú ý. Không hẹn mà mặc, 4 "nàng tiên" cùng diện trang phục dạ hội lấp lánh.



Thảo Nhi Lê lựa chọn thiết kế cúp ngực nên rất dễ bị tuột và trở nên hớ hênh trước ống kính.