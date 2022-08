Thảo Nhi Lê bị ví như 'bạch tuộc' khi mặc đầm đụng Ngọc Trinh

Thảo Nhi Lê được cho diện bộ đồ cúp ngực, lấy cảm hứng từ nàng tiên cá và vỏ sò, gam màu tím chủ đạo. Ở góc chụp cận, có thể nói chiếc váy đã làm tốt nhiệm vụ "tôn dáng" cho chủ nhân.



Để hóa thân thành nàng tiên cá chuẩn nhất, Á hậu Việt Kiều còn phải đội thêm tóc giả dài thượt cho giống. Bộ ảnh chưa ra lò nhưng hậu trường thì không được nghiêm túc cho lắm khi cô bị chính ekip ruột ví mình hệt như con... bạch tuộc.



"They say i look like an octopus, haha (Họ gọi tôi là 1 con bạch tuộc, haha)", Thảo Nhi Lê lầy lội chia sẻ trên story cá nhân.