Thao 'Điên' sa lưới vì bức ảnh vợ đăng trên mạng xã hội

Đối tượng Dương Văn Thao (Ảnh: Công an Hà Nội).

Thông tin với phóng viên Dân trí, chỉ huy một đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, dữ liệu trong kho hồ sơ của Công an TP Hà Nội bắt đầu nhắc đến cái tên Dương Văn Thao từ năm 2011.

Dương Văn Thao, tức Thao "Điên" (38 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ. Khi bị bắt, hồ sơ của Thao "đính kèm" 2 quyết định truy nã, trong đó có một tội danh là "Giết người".

Trước khi đi, nhóm của Phương chuẩn bị nhiều hung khí, riêng Thao "Điên" mang theo người một khẩu súng tự chế dạng colt ổ quay.

Như đã hẹn, Quang "Balo" đi ô tô đến điểm hẹn. Ngay khi vừa mở cửa xe bước xuống, Quang bị Thao và đồng bọn lao tới tấn công. Trịnh Ngọc Quang kịp lên xe bỏ chạy.

Theo hồ sơ, Thao đã giơ súng, nhắm về phía xế hộp của Quang rồi nổ 4 phát súng. Chưa dừng lại, nhóm đối tượng tiếp tục truy đuổi Quang bằng xe máy nhưng bất thành. Thao và đồng bọn sau đó bỏ trốn. Vụ án được Công an quận Cầu Giấy vào cuộc điều tra.

Ngày 30/8/2011, Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời khởi tố bị can đối với Dương Văn Thao về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, Thao "Điên" khi đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên vụ án được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 16/9/2014, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Thao, từ tội "Gây rối trật tự công cộng" sang tội "Giết người".