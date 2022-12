Thành viên tuyển Argentina 'cắm đầu thùng rác' mừng ngôi vô địch

Trận chung kết World Cup 2022 diễn ra vào tối 18/12 (theo giờ Việt Nam) đầy kịch tính với cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Chiến thắng 4 - 2 trên chấm luân lưu sau màn rượt đuổi tỷ số siêu kịch tính với Pháp, hòa 3-3 ở thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, giúp Argentina lần thứ 3 vô địch World Cup.

Với toàn bộ thành viên Albiceleste, đây chắc chắn là khoảnh khắc trọng đại và đáng nhớ nhất trong suốt sự nghiệp.

Trở về phòng thay đồ, các tuyển thủ Argentina nhanh chóng biến nơi đây thành sàn trình diễn dành cho các dancer không chuyên. Những màn nhảy múa, ca hát ngút trời được Messi cùng các đồng đội thực hiện cuồng nhiệt.

Cuộc vui của Messi và đồng đội diễn ra hết sức cuồng nhiệt trong phòng thay đồ sau trận chung kết với tuyển Pháp.