Thành viên Super Junior ăn phở, dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ

Super Junior ra mắt năm 2005 với 12 thành viên. Tháng 6/2006, họ phát hành đĩa đơn U và kết nạp thành viên thứ 13 Kyuhyun. Sau đó, Super Junior nổi tiếng toàn cầu nhờ ca khúc Sorry Sorry. Thời điểm đó, vũ đạo xin lỗi của Sorry Sorry lan truyền trên mạng xã hội và trở thành cơn sốt toàn cầu.

Sau 18 năm hoạt động, Super Junior giữ vững vị trí nhóm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc. Họ được nhắc đến như một trong những nhóm nhạc tiêu biểu nhất của Kpop thế hệ thứ 2.