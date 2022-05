Thành viên Pencak Silat Indonesia suýt đánh trọng tài đồng hương

Trận chung kết hạng cân nam 50-55kg môn pencak silat giữa Khoirudin Mustakim (Indonesia) và Muhammad Khairi Adib Azhar (Malaysia) diễn ra căng thẳng, không chỉ trên thảm đấu.

Một thành viên của đội Indonesia thậm chí có xô xát với tổng trọng tài vì không phục quyết định xử phạt.